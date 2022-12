Další vražda? Policie vyšetřuje násilnou smrt starší ženy na Pardubicku!

„Mohu potvrdit, že od sobotního odpoledne kriminalisté prověřují násilnou smrt starší ženy. V tuto chvíli více informací sdělovat nebudeme,“ uvedla pro TN.cz policejní mluvčí Andrea Muzikantová. I přesto, že k nešťastné události došlo o víkendu, policie více informací doposud nesdělila.

Násilnou smrt starší ženy krátce potvrdila i záchranná služba. „Náš lékař pouze konstatoval smrt,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Alena Kisiala. Byla nařízena i následná soudní pitva, která by měla pomoc objasnit, co se ženě stalo. To, jestli je podezřelý stále na svobodě či byl vzat do vazby, není prozatím jasné. Policie veřejnost ale ubezpečila, že se lidé nemusí bát a nebezpečí nehrozí.

Jaroslav zavraždil učitele mačetou: Vyprovokoval mě k tomu, řekl u soudu

Případů vražd a pokusů o ně stále přibývá

Pokud bude vražda potvrzena, bude se jednat o desátého zabitého člověka v Pardubickém kraji. Na začátku listopadu zavraždil sekerou teprve devatenáctiletý chlapec ve Vysokém Mýtě náhodnou oběť. Krátce po zadržení požil jed a následně v nemocnici zemřel.

Video Zásah pyrotechniků před školou v Pardubicích - Policie ČR Video se připravuje ...

V říjnu v Pardubicích devětatřicetiletá žena pod vlivem alkoholu a drog zřejmě ubodala svého bývalého přítele. V případě prokázání vinny hrozí ženě trest odnětí svobody v délce trvání až 18 let.

Šimon vraždil ve Vysokém Mýtě, ke škole dal bombu: Byl to podivín, típal o sebe cigarety, vypráví spolužáci

Za novorozence v kontejneru matka stráví 16 let za mřížemi

V dubnu napadl Pavel Kristl v Lanškrouně na Orlickoústecku svou třiapadesátiletou družku řeznickým sekáčkem. Žena na následky zranění zemřela a muž byl pravomocně odsouzen za vraždu na osm let.

Zakladatel babyboxů Hess o miminku v popelnici: Byl jsem v slzách, neumím si představit tu bezmoc!

Ve stejném měsíci sedmatřicetiletý muž ubodal svou šestašedesátiletou matku ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Hrozí mu 10 až 18 let ve vězení.

Počátkem roku odložila žena zdravé novorozeně do kontejneru. Tam jej naštěstí našli dva bezdomovci, kteří silně podchlazenému dítěti přivolali lékařskou pomoc. Žena v listopadu od soudu odešla s trestem 16 let odnětí svobody. Rozsudek není pravomocný, obžalovaná se pro němu na místě odvolala.