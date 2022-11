Křik a dlouhý pád! Sympatická horolezkyně zemřela v Dolomitech. Zřítila se z 300 metrů

Měl to být další z mnoha krásných výletů. Merry horskou turistiku milovala a na sociálních sítích se chlubila fotkami z různých destinací, kde se věnovala právě své největší vášni. Její příbuzné a kamarády ale zničehonic zastihla děsivá zpráva.

Italka se vydala na pěší tůru do italských Dolomit poblíž města Feltre i se svými kamarády. Když vyšli na jeden z hřebenů, Merry uklouzla. Svědci podle deníku New York Post uvedli, že se s hlasitým výkřikem zřítila do propasti.

Její zděšení společníci na výletě zavolali záchrannou službu, která na místo vyslala vrtulník. Avšak v době, kdy dorazili na místo, byla podle jejich zpráv horolezkyně bohužel již mrtvá.

„Zpráva, která přišla dnes večer o tragické smrti mladé Marie Cristiny Masoccové, která se odehrála odpoledne v horách, nás opravdu hluboce zasáhla,“ zoufala si Viviana Fusarová, starostka města Feltre. „Nic teď nemůže zmírnit utrpení matky, mladší sestry a přátel mladé horolezkyně," truchlila Fusarová.