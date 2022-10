Alex (14) chtěl prý povraždit spolužáky sekyrou: Chytili ho s ní ve třídě! Skončil ve vazbě

Na krku má Alex obvinění ze zločinu úkladné vraždy ve stadiu přípravy. Soudce ho pro jistotu poslal do vazby. „Je tu možná obava z útěku, ovlivňování svědků a pokračování trestné činnosti, rozhodnutí soudu není pravomocné,“ vysvětlila mluvčí soudu Katarána Kudjáková. Žákovi v případě prokázání viny hrozí pětadvacet let za mřížemi.

Alexův plán bohužel nebyl žádný žert. Svým spolužákům prý psal výhrůžné texty. „Nikdo to neřešil, brali to jako vtip. Jak ale vidíme, podcenili jsme to,“ svěřila se jedna z jeho učitelek pro deník Plus Jeden Deň.

Jeho matka ho brání, prý by nic takového neudělal. „Slovně to nevyslovil. Bylo mi řečeno, že jen v esemeskách. Ale on by to neudělal,“ namítala.

Pedagožka zmínila to, že byl Alex rozmazlený. „Žil doma se samými ženami a dělal si, co se mu zachtělo, nikdo na něj nezvýšil hlas,“ popsala. Prý mu chyběl mužský vzor. Žák se podle ní v minulosti dostal do drsné potyčky. „Uhráli to do autu a násilníci vyvázli bez trestu. Otec zbitého stáhl trestní oznámení, nikdo neví proč,“ vzpomínala.

To podle kantorky vedlo k Alexově zhoršenému chování. „Byl přesvědčený, že když vyvázl bez trestu, tak se mu nemůže nic stát,“ míní. „Agresivita se v něm stupňovala,“ dodala. Netajila se tím, že žákův záměr se sekyrou byl odhalený jen tak tak. „Všechno měl přesně promyšlené,“ uvedla.

Zaútočit prý Alex chtěl čtvrtou vyučovací hodinu a měl mít i komplice z komunity. „Oba se přiznali, že jejich úkolem bylo zamknout dveře,“ popsala pedagožka. „To, že s Alexem není něco v pořádku, dokazují i jeho fotografie na hřbitově,“ dodala s tím, že to bohužel nikdo neřešil.