Vrah z Bratislavy se po útoku pohádal s rodiči a nechal dopis na rozloučenou: Rodina o všem věděla?

Podle šéfa slovenské Národní kriminálné agentúry Ľubomíra Daňka vyšetřování prokázalo, že pachatel své oběti neznal a jednalo se o náhodně vybrané osoby. Ředitel NAKA uvedl, že v nejbližší době se změní právní kvalifikace stíhaného skutku na „obzvláště závažný zločin úkladné vraždy spáchaný ze zvláštního motivu, a to z nenávisti vůči skupině osob a jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domnělou sexuální orientaci“. Daňko nevyloučil ani to, že by v budoucnu mohl být skutek překvalifikován na terorismus.

Rodiče nic neohlásili?!

Podle webu Plus Jeden Deň měl útočník získal vražednou zbraň od příbuzného, s nímž byl v minulosti několikrát na střelnici. Šlo o krátkou střelnou zbraň ráže 45 ACP s laserovým zaměřováním a příbuzný ji měl držet legálně, stejně tak jako i jinou zbraň, kterou měl pak útočník spáchat sebevraždu. Spekuluje se, že majitelem zbraní byl otec mladého vraha. Tím je politik Juraj Krajčík, který před dvěma lety kandidoval za konzervativní nacionalistickou stanu Vlasť. Jejíž někteří členové jsou známí napojením na konspirátorskou scénu i otevřeným obdivem k Rusku.

Po masakru se střelec vrátil domů a na na sociální síti sdílel šílené vzkazy. Web Nový čas uvedl, že se měl po útoku také pohádat s rodiči, doma zanechat dopis na rozloučenou a vzít si jinou zbraň.

Prokurátor Daniel Lipšic uvedl, že jeho rodiče o střelbě věděli a policii nic neohlásili. „O střelbě věděli poté, co (střelec) přišel domů, několik hodin neoznámili, že se tak stalo. Museli přitom tušit, že jejich syn uvažuje o sebevraždě,“ uvedl Lipšic.

Problém i v Česku

K útoku došlo ve středu ve večerních hodinách, pachatel z místa činu utekl a pátralo po něm velké množství policistů i vrtulník. Po třech hodinách kriminalisté znali jeho identitu a snažili se ho najít u něj doma, kde se ale již nenacházel. Později byl střelec nalezen mrtvý, pravděpodobně spáchal sebevraždu.

Strašlivý čin šokoval nejenom celé Slovensko, ale i Českou republiku. Nejvíce zasáhl členy LGBTQ+ komunit obou zemí. Předsudečné násilí je velkým problémem i u nás. Tímto problémem se zabývá organizace In Iustitia.

Za rok 2020 organizaci svou špatnou zkušenost svěřilo pětkrát víc lidí než policii. 99 % obětí navíc prodělání předsudečného násilí neoznamuje a my tak neznáme jejich skutečný počet. Víme ale, že jich je mnohem víc. Oběti se potýkají s celým spektrem psychických i fyzických útoků, okomentovala pro Blesk Zprávy Petra Vytejčková, která působí mj. v právnické organizaci In Iustitia zabývající se násilím založeným na předsudcích