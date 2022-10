Děsivé svědectví z další tragédie v Bratislavě: Po střelbě zůstali dva mrtví a jedna zraněná!

Tragédie se odehrála na ulici, která vede od historického centra slovenské metropole k Bratislavskému hradu a k budově parlamentu. Pachatel se po činu dal na útěk, jedná se o muže ve věku 18-25 let. „Po pachateli tohoto skutku pátráme,“ potvrdil policejní mluvčí Michal Szeiff.

Na místě je v současné době několik policejních hlídek a do vzduchu vzlétl také vrtulník. Oběťmi útočníka by měli být dva muži ve věku okolo třiceti let, zraněnou je pak číšnice z jednoho z podniků v ulici. Žena by měla být mimo ohrožení života.

Útočník na své oběti pravděpodobně čekal. „Střelec stál tak půlhodiny vedle na ulici před podnikem a chystal si zbraň s laserovým zaměřovačem. Zjevně čekal na konkrétní osoby,“ popsal jeden ze svědků pro televizi JOJ. Jiný svědek dodal, že šel kolem a slyšel asi deset až patnáct výstřelů.