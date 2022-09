Krásku srazila horská dráha, když sbírala mobil z kolejiště? Ženu prý odhodila do výšky 9 metrů

Chaos zavládl v neděli na zemědělské výstavě v australském Melbourne. Šestadvacetiletá Shylah Roddenová skončila na jednotce intenzivní péče poté, co utrpěla vážná zranění na horské dráze. Zatím není jasné, co se přesně odehrálo. Podle policie se snažila sebrat svůj telefon z kolejí, ovšem podle svědků vypadla za jízdy z atrakce!

V australském Melbourne se každý rok v září pořádá zemědělská výstava, která přiláká mnoho návštěvníků. Na adrenalinové nadšence tam čekají atrakce a na výstavě ani letos nechyběla horská dráha. Zemědělská výstava se konala v neděli a změnila se v naprostý chaos. Podle informací britského deníku Daily Mail šestadvacetiletá Shylah Roddenová utrpěla strašlivá zranění po nehodě na horské dráze.

Na místo vyjížděli záchranáři a kráska skončila v nemocnici, kde je na jednotce intenzivní péče. Utrpěla vážná zranění hlavy a skončila v kómatu. „Zranění jsou strašlivá. Strašlivá,“ řekl její otec Alan Rodden s tím, že má poškozený mozek. Navíc utrpěla zlomeninu pánve, zlomené ruce a nohy. „Dokonce i lékaři uvedli, že dlouho neviděli nic tak hrozného,“ dodal otec.

Zatím není jasné, co se přesně na slavnostech odehrálo. „Koluje hodně historek a nevím, která z nich je pravdivá,“ řekl otec. Sestra zraněné dívky Caisha Roddenová uvedla, že Shylah na výstavě pracovala. „Přes den pomáhala své kamarádce u stánku a zrovna byla na přestávce se svým kolegou,“ uvedla s tím, že se rozhodli jít na horskou dráhu.

Podle policie ženě spadl mobil do kolejiště a snažila se ho sebrat, když došlo k tragédii. „Vyletěla za jízdy, byla to obrovská rána. Následoval výkřik,“ popsal scénu očitý svědek. Stál jsem vedle, když se to stalo. Ubohá dívka ležela ve velké kaluži krve,“ dodal.

„Neviděl jsem ji vůbec chodit nebo lézt po kolejích. Viděli jsme ji vyletět z atrakce,“ řekl další svědek. Další návštěvnice výstavy uvedla, že byla na horské dráze se svým synem předtím, než se stala tragédie. „Viděli jsme ji vypadnout z atrakce, slyšeli jsme křik a ránu, jak dopadla na zem. Můj manžel byl mezi prvními, kteří byli na místě. Stáli jsme přímo vedle, když se to stalo,“ uvedla. Další tvrdí, že do ní atrakce narazila a žena vyletěla do výšky devíti metrů, než spadla na zem.