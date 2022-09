Šílenec v Chodově vláčel paní (41) po schodech: Přetahoval se s ní o tašku plnou peněz

Pod vymyšlenou záminkou se dostal k ženě domů. Pak se natáhl pro kabelku plnou peněz a snažil se utéct. 41letá paní se ale nedala a s lupičem se začala o tašku přetahovat! Šílenec se nebál ženu táhnout po schodech. Ukradených 130 tisíc si ale moc dlouho neužil. Teď sedí ve vazbě a čeká na soud, hrozí mu až deset let vězení.

Stalo se to v polovině září letošního roku v Chodově. 46letý muž ze Sokolovska zazvonil na byt o pět let mladší ženy. Měl to zřejmě dopředu dobře vymyšlené, přišel s historkou, že má pro jejího manžela pracovní nabídku a sháněl na něj telefonní číslo.

„Žena mu tak umožnila vstup na chodbu bytu a odešla do kuchyně napsat telefonní kontakt. Když přišla zpět na chodbu a předávala mu lístek s telefonním číslem, obviněný muž měl náhle sáhnout po tašce s finanční hotovostí, která se nacházela na chodbě,“ popsal policista Jan Bílek.

Lupič zřejmě netušil, že se žena začne bránit a o tašku s ním přetahovat. „Šestačtyřicetiletý muž se snažil ženu odstrčit a z bytu utéct, což se mu povedlo. Žena se ale tašky držela, a tak ji táhl po schodech až do mezipatra, kde se již pustila,“ dodal Bílek.

Loupeží si přišel asi na 130 tisíc korun. Moc si jich ale neužil, policisté ho brzy dopadli. Muže pak obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, hrozí mu až deset let vězení. Na soud aktuálně čeká ve vazbě.