Tři odložená miminka během jednoho týdne: Karel z pardubického babyboxu dostal jméno po panovníkovi

Do pardubického babyboxu v neděli ráno někdo odložil novorozeného chlapce. Podle lékařky bylo dítě na první pohled zdravé a pupečník mělo ošetřený gumičkou do vlasů. Dostalo jméno Karel, mimo jiné na počest britského krále Karla III. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Podle ně je Karel letošním 13. dítětem odloženým do některé ze schránek v Česku a 244. dítětem za dobu existence babyboxů.