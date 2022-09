Neukáznění řidiči komplikují práci záchranářům: Auto projelo přímo pod přistávajícím vrtulníkem.

O nevhodném chování řidičů informovali záchranáři na sociální síti. Uvedli, že první auto klidně projelo přímo pod přistávajícím vrtulníkem. Další se zase snažil opakovaně kolem stroje projet.

Vrtulník stojí okolo 150 milionů!

„Mezitím co se záchranáři starali o zraněného sraženého cyklistu, další neukázněný řidič se opakovaně pokoušel kolem pracujících zdravotníků projet v těsné blízkosti stojícího vrtulníku,“ uvedli záchranáři. Ti také upozornili, že technika stojí okolo 150 milionů korun a v případě poničení by oprava byla velice drahá. A nejenom to, pokud by se stroj musel opravovat, mohla by letecká záchranná služba v kraji být omezena.

Tyto skutečnosti však řidič nechtěl pochopit. „Nerozumnost svého počínání si spěchající řidič nenechal vysvětlit od pilota ani záchranáře a nadále se pokoušel kolem vrtulníku projet,“ popsali hasiči s tím, že pomoci nakonec musela policie.