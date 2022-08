Máma (32) na Jičínsku s dcerkou vstoupila před vlak: Hodně velký zkrat, míní sousedé

Tragédie se odehrála v úterý odpoledne na Jičínsku. Maminka (32), která s sebou měla svou zhruba půlroční dcerku, tam vstoupila přímo před rozjetý vlak. Obě dvě transportovali záchranáři letecky do nemocnic v Hradci Králové a do Prahy. Sousedé nechápou, co ženu k takovému činu vedlo. Podle nich se muselo jednat o velký zkrat. Maminka prý měla doma zázemí a rodiče ji podporovali. Případem se zabývají kriminalisté, jež jej vyšetřují jako možné spáchání násilného trestného činu.