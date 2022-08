Zvláštní nález mrtvoly ve Francii: Muže objevili v obležení sexuálních pomůcek se svázanýma nohama!

Francouzská policie nalezla v městečku Courbevoie nedaleko Paříže mrtvolu třiačtyřicetiletého IT manažera. Jeho ostatky ale nebyly to jediné, co se v bytě nacházelo. Mrtvý Francouz byl totiž objeven ve své ložnici v obležení mnoha sexuálních hraček.

Třiačtyřicetiletý IT manažer z francouzského městečka Courbevoie se nedostavil v minulém týdnu do práce. To jeho kolegy poměrně vyděsilo, protože se nic podobného v minulosti nestalo, a tak se rozhodli zavolat policii. Ta se společně s hasiči vydala do mužova bytu, kde byl Francouz nalezen už bez známek života.

Mrtvola ležela v ložnici. Muž byl dle francouzského deníku Le Parisien polonahý, kotníky měl svázány k sobě a na hlavě měl igelitový pytel. To však nebylo vše, co policii zarazilo. Kolem zesnulého se také povalovalo mnoho sexuálních hraček a pomůcek.

„Podle prvotního zjištění neneslo tělo muže žádné známky po úderech či zraněních,“ uvedl pro médiu anonymní zdroj, který je s případem obeznámen. Podle hlášení nedošlo v bytě zesnulého zřejmě k žádnému boji a teorie, že se do bytu někdo vloupal, se také nezná být jako pravděpodobná. Dveře totiž nebyly nijak poškozeny a byly pevně uzavřeny.

Policie v současné době řeší několik verzí, avšak všechny jsou zatím jen hypotézy. Jednou z vyšetřovacích verzí je ta, že se muž ukájel za pomocí sexuálních hraček a přidušoval se u toho. Vyloučena nebyla tímto způsobem ani plánovaná sebevražda nebo sexuální dovádění s další osobou, která po smrti Francouze z bytu v panice utekla. Vše objasní až nařízená soudní pitva.