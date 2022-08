Maminka začala rodit na dálnici! Míša popsala svou noční můru

Středočeská záchranářka Míša má za sebou výjezd k mamince, která začínala rodit. Vše vypadalo v pořádku, cestou do nemocnice ale žena začala rodit. A to už na sjezdu na dálnici.

„Pípla nám s kolegou výzva na výjezd k porodu. Přijeli jsme k domu, maminka vypadala v pohodě, i když už to byl její druhý porod, normálně došla k sanitce a vyrazili jsme,“ vypráví záchranářka Míša ze středočeské záchranné služby.

Netrvalo to dlouho a maminka začala mít časté kontrakce. Nejdříve následovaly po dvou minutách. V zápětí už po minutě a půl. „Pak už maminka začala být hodně neklidná a řekla, že už to opravdu nepůjde stihnout,“ popisuje Míša.

Přestože překotný porod v terénu byl jejím „strašákem“ zachovala zdravotnice chladnou hlavu a postupovala podle plánu. Vše oznámila na operační středisko. Maminku položila na nosítka. Stáhla jí kalhoty. V duchu se modlila se, aby na ni nevykoukla prdelka novorozence, a nejednalo se o porod koncem pánevním. Na sjezdu z dálnice, kde zastavili, by to byla skutečně nepříjemná komplikace.

„Třásly se mi ruce. Rychle jsem roztrhla porodnický balíček a podstrčila sterilní podložku na nosítka. Vůbec si nepamatuju, co jsem mamince říkala, jen vím, že při druhém zatlačení byla hlavička venku, a pak jsme museli děťátku trochu pomoci, aby se dostalo ven úplně celé,“ vypráví dál o dramatické situaci.

Nakonec se jim podařilo v pořádku odrodit chlapečka. „Na nosítkách v sanitce člověk moc prostoru pro manipulaci s dítětem nemá, ale naštěstí se vše podařilo i bez toho, aniž by si maminka přivodila nějaké větší poranění,“ zakončila záchranářka s tím, že pak už jen miminko zabalili do suché pleny a termofolie a spěchali do nemocnice. „A najednou mi do očí vhrkly slzy, že jsme to zvládli a zalil mě zvláštní pocit, který se dá jen těžko popsat,“ dodala.