Zloději rozbili kladivem okno luxusního Bugatti: Milionáři chtěli ukrást hodinky!
Scéna jako z nějakého hollywoodského akčního filmu se odehrála v centru Londýna. Dva zloději převlečeni za poslíčky s jídlem obklíčili z obou stran luxusní Bugatti Chiron, které řídil kuvajtský playboy Abdulláh F. al-Basmán. Jeden z nich rozbil okno luxusního vozu! Zámožného cizince zřejmě chtěli okrást o hodinky značky Rolex.
Loupežné přepadení se odehrálo za bílého dne v centru Londýna. Kuvajtský milionář Abdulláh F. al-Basmán, který v londýnské čtvrti Mayfair bydlí v hotelu Berkeley, projížděl svým luxusním vozem Bugatti Chrion městem, když k němu přijeli dva poslíčci s jídlem na skútrech. Jeden z nich zničehonic vytáhl kladivo a rozbil okno vozu, jehož cena dosahuje hodnoty víc než 87 milionů Kč.
Podle informací britského deníku Daily Mail chtěli rodákovi z Kuvajtu ukrást hodinky Platinum Rolex Daytona, jejichž cena dosahuje 3,2 milionu Kč! „Ti zloději byli v hotelu ráno a personál jim řekl, ať jdou pryč. Když Abdulláh odjel svým Bugatti, nejspíš ho sledovali celou cestu až na Hyde Park Corner. Jeden z nich zatroubil, což byl podle mne signál k zahájení útoku. Asi čekali na křižovatce. Věděli, že tam bude dlouho svítit červená, aby měli čas na přepadení,“ uvedl pro výše zmíněný deník očitý svědek. Muž utrpěl lehká zranění, která mu na místě ošetřili zdravotníci.
Případem se již zabývá policie. Milionář na sebe zřejmě upoutal pozornost na instagramu, kde často publikuje snímky svých drahých aut, hodinek a dalších cenností. Podle policie předtím, než zloději přepadli al-Basmána, došlo k přepadení zhruba jiného muže (40), kterému se pokusili ukrást hodinky. Policisté se domnívají, že by loupežná přepadení spolu mohla souviset.
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