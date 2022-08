Onanista Jaroslav pobuřuje už 23 let! Nepoučitelný delikvent se teď uspokojoval před dívkou ve vlaku

Jaroslav M. (37) o víkendu vyděsil šestnáctiletou dívku, před kterou ve vlaku z Klatov do Janovic masturboval. Úd do kalhot schoval až ve chvíli, kdy se blížil průvodčí. Podobně se však zvrhlík zachoval i v minulosti. Za veřejné sebeukájení byl dle deníku Právo několikrát odsouzen a pár měsíců strávil i v psychiatrické léčebně. Bohužel ale bez úspěchu.

Traumatizující zážitek měla v neděli šestnáctiletá dívka, která cestovala vlakem z Klatov do Janovic. Ve voze naproti ní totiž masturboval sedmatřicetiletý muž. Případem se již začala zabývat policie, která událost vyšetřuje jako trestní řízení pro přečin výtržnictví.

Podle zjištění deníku Právo to však není poprvé, co se muž podobného deliktu dopustil. První záznam v trestním rejstříku má onanista již z roku 1999. Poslední trest za sebeuspokojování si Jaroslav M. z Mostecka odpykal před šesti lety. „Byl odsouzen k trestu odnětí svobody 12 měsíců nepodmíněně do věznice s ostrahou. Zároveň mu soud uložil ochranné psychiatricko-sexuologické léčení ústavní formou,“ sdělil Právu mluvčí Okresního soudu v Šumperku René Braun.

Činu u soudu litoval, přesto ho zopakoval

Ve všech předchozích případech se měl odsouzenec zachovat stejně. Masturboval ve vlaku a úd si do kalhot schoval těsně před tím, než přišel průvodčí. V roce 2014 se přitom Jaroslav M. dušoval, že už nic podobného neudělá. „Lituji, že jsem cestující ve vlaku pohoršil. Omlouvám se jim, je mi to líto, co se stalo,“ sdělil zvrhlík v minulosti.

Během soudního procesu ve stejném roce se ukázalo, že muž nechodí na nařízené sexuologické léčení, proto byl následně ze soudní síně převezen do psychiatrické léčebny, kde strávil tehdy několik měsíců.

Masturbací rád šokuje okolí

Znalci muže označili za lehce retardovaného a uvedli, že Jaroslav M. si neuvědomuje v důsledku své nevhodné chování a nedokáže posoudit, že tím dělá něco špatného. Sexuolog Viliam Janáček muže označil i jako exhibicionistu, kterého vzrušuje to, že svou masturbací šokuje okolí.

Odborník se však domnívá, že výtržník není zvláště nebezpečný. „Je to něco jako nemoc. Takto postižení lidé nejsou nebezpeční, budí jen veřejné pohoršení. Proto jsou také trestáni jen za výtržnost,“ uvedl sexuolog.