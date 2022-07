Je tomu už přes měsíc, co se dvacetiletá Eliška Šírová nevrátila domů. Odešla s tím, že jede do Mostu, a už se neozvala. Telefony nezvedá a vyděšená rodina neví, co se s ní stalo. Eliška se navíc už v minulosti pokusila o sebevraždu a nemá u sebe léky, které musí pravidelně užívat.