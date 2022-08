Děsivá nehoda na Českolipsku: Po srážce se srnkou přišel spolujezdec o ruku!

Po střetu se srnkou přišel na Českolipsku spolujezdec o ruku. Šofér se snažit střetu vyhnout, pak ale dostal smyk a narazil do stromu. Jak v takovém případě postupovat?

Nehoda se stala v pondělí dopoledne, řidič (20) Škody Superb jel od Bohatic na Mimoň, v Českolipské ulici se mu ale přes silnici prohnala srnka a on instinktivně uhnul volantem mimo. To ale způsobilo, že dostal smyk a s autem narazil do stromu.

Řidič z toho vyvázl dobře, spolujezdec (23) na tom byl ale hůř. S amputací ruky ho museli záchranáři transportovat vrtulníkem do nemocnice v Liberci. „My jsme v té věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti," popsala policejní mluvčí Ivana Baláková pro televizi Nova.

Dopravní expert Roman Budský televizi pak popsal, jak v takovém případě postupovat. „Zásadou číslo jedna je udržet auto na silnici a do zvířete narazit přední částí, která maximálně chrání posádku vozidla,“ řekl.