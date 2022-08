V Českém Švýcarsku stále straší skrytá ohniska: Nově jich drony objevily celkem šest

Poslední hašené území si správa národního parku, kde se 24. července rozhořel nejrozsáhlejší lesní požár v České republice, převzala v pátek odpoledne. Hasiči už od počátku minulého týdne postupně opouštěli České Švýcarsku, vystřídalo se jich tam zhruba 6000. Předané oblasti hlídají dobrovolní hasiči, které si zajistila správa. Na Mezní Louce, kde vznikla provizorní zbrojnice, je 40 profesionálních hasičů. Marvan v pondělí ČTK řekl, že se střídají po 24 hodinách.

Na německé straně zůstal i přes víkend uzavřený hraniční přechod Hřensko, přičemž od soboty je silnice do Hřenska na české straně průjezdná. Mluvčí policie Eliška Kubíčková v pondělí ČTK řekla, že podle posledních informací by se měl přechod týž den uvolnit. Zatím informaci nepotvrdila. Ještě v neděli využívali silnici v Německu hasiči s technikou.

Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V oblasti Mezná a Mezní Louka je asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek lidé k návratu využili, ale zůstává zavřená, jsou tam nebezpečné stromy a vozovka je poškozená těžkou technikou hasičů.

Turisté se do osad a západní části parku nedostanou, ministerstvo životního prostředí prodloužilo v pátek omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko až do konce prázdnin. Přes noc je park zcela zavřený, od 21:00 do ranních 6:00 je tam vstup zakázán.