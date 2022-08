Když šla ve čtvrtek 28. července Barbora Černohorská z Pardubic na procházku se svým psem Jorisem, netušila, že se z ní společně domů nevrátí. Na přechodu pro chodce, narazila do ní i jejího čtyřnohého miláčka projíždějící dodávka.

„Mám frakturu lebky, zlomeniny, pohmožděný mozek a zatím ještě trochu krve mezi lebkou a mozkem. Mám velké bolesti,“ sdělila své strasti pro TV Nova zraněná Barbora. Nehoda byla opravdu závažná. Při srážce byla žena vymrštěna do vzduchu a letěla asi osm metrů.

Bára naštěstí autonehodu přežila, ale trápí jí obrovský žal. Řidič dodávky totiž srazil i jejího čtyřnohého miláčka Jorise. ​„Ostatní lidi mají děti a já mám Jorise. Pět let to byl můj nejlepší kamarád, bez něj by se mi nežilo dobře,“ řekla v slzách Barbora. Podle svědků celé události seděl po srážce rotvajler chvíli na kraji silnice, pak se ale zaběhl a Bára od té doby Jorise neviděla.

Obyvatelům Pardubic nebyl příběh zraněné paní Barbory lhostejný a rozběhla se velká pátrací akce. „Během dvou hodin se prvním pátrání sešlo více než padesát lidí,“ přiblížila podrobnosti vedoucí pátracího týmu Majka Schillerová. Procházeli každý kout, kde by se vyděšený a zraněný pejsek mohl pohybovat. Dobrovolníci pátrali v hustých křovinách, opuštěných budovách ale i kanalizačních výpustech.

Po pejskovi ale stále nejsou žádné stopy. Podle posledních zpráv kdosi slyšel psí štěkot v polích u Srnojed, což je od místa nehody vzdáleno přes pět kilometrů. Od té doby nikdo Jorise neviděl ani neslyšel. Mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora radí, že v takových případech, kdy se zvíře nedaří nalézt několik dní, je lepší oslovit profesionální odchytový tým.

Majitelka Barbora, která se zotavuje z vážných zranění, doufá, že se jejího čtyřnohého parťáka podaří nakonec najít. Za jeho nalezení nabízí nálezci patnáct tisíc korun.