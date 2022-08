Německo-britský podnikatel Dean Kronsbein (†61) relaxoval s rodinou na jachtě u břehů Sardinie, na dohled od milionářského letoviska Porto Cervo. Kapitán musel náhle strhnout kormidlo, aby se vyhnul jiné lodi – jenže při úhybném manévru narazil do skal.

Jachta sebou trhla tak prudce, že VIP pasažér doslova letěl přes palubu – a náraz nepřežil, navzdory pokusům o záchranu byl na místě prohlášen za mrtvého, napsal deník Olbianova. I manželka Sabine (59) a dcera Sophia (27) skončily s vážnými zraněními v nemocnici, napsal Bild.

Fotky po nehodě ukazují, kterak 21metrová jachta Amore (Láska) přišla o příď. Na skále pak je jasně vidět odřená barva. Smrt magnáta vyšetřuje policie. Ta podle Daily Mailu musí vyslechnout celou řadu svědků včetně těch, kteří byli o osudné plavbě na dnes už potopené jachtě.

Kronsbein se narodil a začal podnikat v Německu, pak výrobu filtrů rozšířil i do Anglie. Tam za pandemie vyráběl pro vládu roušky. Do Porto Cerva jezdila rodina pravidelně, pronajímali si tam vilu - a nedávno se nechali slyšet, že by si tam nějakou i pořídili. Rodina musí nyní řešit pohřeb Kronsbeina.

Podnikatel byl dle Daily Mailu blízkým přítelem moderátora Richarda Hammonda, kterého diváci znají z automobilového pořadu Top Gear. "Jak si dokážete představit, byl to obrovský šok pro celou rodinu," uvedl právník Kronsbeinovy rodiny Egidio Caredda.