Francouzská stanice BFM TV ve čtvrtek informovala o tom, že dvojice Čechů, kteří byli několik dní pohřešovaní, byla nalezena mrtvá. Těla Marka P. a Pavly M. se dle ČTK nacházela na dně zhruba 30 metrů hluboké trhliny na severní stěně Barre des Écrins ve výšce zhruba 3900 metrů. Příčinu smrti obou Čechů bude francouzská policie podle tamního státního zástupce Florenta Crouhyho zjišťovat.

Ledovcové trhliny jsou dle českých předních horolezců velmi problematické. „Já osobně mám jako horolezec největší strach a respekt právě z ledovcových trhlin a lavin,“ svěřil se Blesku horolezec Radek Jaroš. Podle něj jsou nejzrádnější ty ledovcové trhliny, přes které vede tzn. sněhový most. „Někdy to může být několik metrů sněhu, jindy ale zase jen pár centimetrů a to už je velký problém,“ přibližuje zkušený horolezec.

Klíčový je pohyb ve více lidech

Jaroš také přiblížil, jak ke tragické smrti českého páru mohlo dojít. „Záleží hodně na tom, jak je člověk jištěný a jak oba šli. Mohlo se stát, že třeba správně nedodrželi metodiku pohybu v takovýchto oblastech a na trhlinu vstoupili společně a ta se s nimi mohla protrhnout,“ uvažuje nad tragédií ve francouzských Alpách Jaroš.

Další z předních českých horolezců, Jan Trávníček, považuje pohyb dvou horolezců v takovémto terénu za velmi nešťastný. „Ledovcové terény jsou pro dvojice osob ne moc dobrý nápad. Ve dvou si do podobného terénu dovolí jít většinou jen opravdu zkušený horský vůdce, který si k sobě vezme jednoho horolezce,“ přibližuje problematiku Trávníček.

Podle něj je klíčové chodit v podobných náročných terénech ve více lidech. „Pokud jsou dva a trhlina se protrhne, je velká šance, že spadnou do trhliny bohužel oba. Je lepší chodit v takových situacích ve více lidech. Existuje pak větší šance, že spadlého horolezce dokáže zbytek skupiny zachytit,“ popisuje zkušený horolezec, který oblast navštívil před několika lety.

Oblast je velmi náročná

Na zesnulého Marka P. a Pavlu M. vzpomínají jejich blízcí a známí, kterých se jejich ztráta velmi dotkla. „Tohle byl ten nejlepší učitel, kterého jsem kdy poznal - sporťák tělem i duší, srandista. Pořád mám v živé paměti, jak nás na lyžáku předjížděl sem a tam. Obdivovali jsme ho. Moc mě to mrzí,“ napsal na facebooku Václav M., kterého zesnulý Marek učil.

Na facebookových stránkách Nadšenci horské turistiky se k tragédii vyjadřovali i další lidé. „PN des Écrin je hodně náročný a místy těžce přístupný aspoň do června. A navíc je absolutně bez signálu,“ napsal Ulrik D., který se prý přímo v oblasti, kde byl mrtvý pár nalezen, pohyboval před třemi lety. „V současné době je celá ta oblast na h**no . Signál nula. Je tu ale řada choulostivých trhlin, přes které vedou jen labilní mosty a ledovec je samá trhlina,“ doplnil svůj názor Michael V.