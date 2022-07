U Votic na Benešovsku ve čtvrtek před 13:00 bouralo osobní auto a sanitka převážející pacientku, která kvůli nehodě zemřela. Havárie si vyžádala tři zraněné, z toho dva těžce. Budějovický a pražský záchranářský vrtulník je přepravily do pražských nemocnic. Silnice je v místě nehody uzavřená. Vyplývá to z informací, které poskytly krajské mluvčí záchranářů a policie.

„Před 13:00 byla na silnici I/3 u Votic oznámena nehoda osobního auta a sanitky, která převážela pacientku. Ta bohužel v důsledku nehody zemřela,“ řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Silnice je kvůli zásahu záchranářů a vyšetřování uzavřená mezi 32. a 33. kilometrem.

Těžce zraněného muže přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, těžce zraněnou ženu do Motola, muže se středně těžkým zraněním záchranáři transportovali pozemní cestou do benešovské nemocnice, uvedla mluvčí krajských záchranářů Monika Nováková.

Příčiny a okolnosti případu policisté vyšetřují.