Francouzská policie pátrá v Alpách po českém páru Markovi Papouškovi a Pavle Marečkové. Ti se minulý týden nevrátili z dovolené v horách a mají vypnuté telefony. Nikdo neví, co se s nimi stalo. Kriminalisté z města Gap nyní hledají svědky.

Oblíbený učitel angličtiny Marek a jeho partnerka se ztratili během dovolené ve francouzských Alpách. Bohužel není jasné, jakou trasu si vytyčili. V úterý 19. července byli v Národním parku Ecrins. Později francouzská horská služba našla na parkovišti u louky Madame Carle jejich auto.

Pátrají po nich policisté z města Gap a v současné době hledají svědky, kteří Marka a Pavlu během jejich cesty viděli. Webu BFM to potvrdil státní zástupce Florent Crouhy.

O dvojici si dělají velké starosti také Markovi studenti. Na sociální síti prosí o pomoc. „Do Česka se nevrátili, telefony mají nedostupné a nikdo o nich nic neví. Rodina i my studenti o ně máme veliký strach,“ napsali. Pár má dvě dcery, kterým je podle informací Deníku asi třináct a osm let a po návratu rodičů měli všichni odjet na společnou dovolenou. Namísto toho mají nyní strach, co se rodičům stalo. Ředitelka školy, kde Marek učí, Marie Vystrčilová řekla, že pár byl sportovně založený a věnoval se především plavání a cyklistice.

„Pokud vím, tak byli se svými dětmi naposledy v kontaktu minulý čtvrtek. Od té doby o nich nikdo nic neví, je to hrozné a špatně se mi o tom mluví,“ sdělila Deníku Vystrčilová.

To, že francouzská policie po dvou Češích pátrá, potvrdilo také Ministerstvo zahraničních věcí. „Ministerstvo zahraničních věcí o tomto případu ví, naši kolegové ze zastupitelského úřadu v Paříži intenzivně spolupracují s místními záchrannými složkami,“ řekla Blesku zástupkyně tiskové mluvčí MZV Mariana Wernerová. „O tom, že jsou nekontaktní, jsme se dozvěděli 25. července, když se na nás obrátil rodinný příslušník,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírková.