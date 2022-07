„Otřásl se nám dům, až jsme se lekli, co se děje. Naštěstí jsme ještě nespali, muselo by to být hrozné probuzení. Hned jsme se pídili po příčině, měli jsme strach, aby ve vzduchu nebyly nějaké jedy. Když to třesklo, měli jsme otevřená okna,“ řekla Blesku penzistka, která bydlí na okraji města.

Další popsali, že ohromující rána byla slyšet na kilometry daleko. Chemička Orlen Unipetrol uvedla, že obyvatelé z okolních obcí nebyli ohroženi a událost se nedotkla ani životního prostředí. Zároveň hned ústy mluvčího Pavla Kaidla konstatovala, že příčinou byla technická závada.

To však musí ověřit policie, která na místo nastoupila v pátek po vychladnutí zařízení. „Celý čtvrtek ještě hasiči ochlazovali potrubí. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ řekl policejní mluvčí Václav Krieger

Jsou na popáleninách

K explozi došlo hodinu před středeční půlnocí. Plameny byly vidět ze širokého okolí. Hasiči je dostali pod kontrolu zhruba po 20 minutách, pak až do ranních hodin nechávali dohořet zbytky ropných produktů ze zásobníků.

Čtyři zaměstnanci byli zraněni, jeden velmi vážně. Starají se o ně v pražské vinohradské nemocnici, kde je popáleninové centrum. Podle Pavla Kaidla z Orlen Unipetrol jsou mimo ohrožení života. Nejvážněji zraněného muže transportoval do Prahy vrtulník letecké záchranné služby.