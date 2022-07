Dvanáct let dostala u soudu v Liberci šestasedmdesátiletá Růžena H. za vraždu svého manžela (†76). K tragédii došlo v minulém roce na chalupě v Heřmanicích na Českolipsku. Manželovo tělo rozřezala a spálila na zahradě. Verdikt není pravomocný a Růžena H. se proti němu může odvolat. Pro CNN Prima News důchodkyně uvedla, že vraždila v afektu a poté, co manžela uhodila topůrkem od sekyrky, ji nenapadlo nic jiného, než se jeho těla zbavit! Nohy mu prý uřízla jen proto, aby se tělo vešlo do kolečka.

Vražda se stala 5. srpna na chalupě v Heřmanicích u Žandova. Seniorka zřejmě po rozepři se svým manželem vzala topůrko od sekyry a praštila jej do hlavy. „Poté, co se přesvědčila, že nevykazuje známky života, přinesla nůž,“ uvedla státní zástupkyně Iva Plšková.

Těla se následně zbavila tak, že mu odřezala nohy, naložila ostatky na kolečko a několik nocí je pálila na zahradě. Kosterní pozůstatky a popel pak v kbelících odnesla do potoka, kde se jich zbavila.

Příbuzným a sousedům řekla, že manžel, s nímž žila patnáct let, odešel za jinou. Ovšem nakonec se svěřila sousedce a případem se začala zabývat policie. Pro CNN Prima News Růžena H. uvedla, že po celou dobu soužití se svým mužem, čelila psychickému týrání. „Já už jsem byla zoufalá. Nebyla to žádná zrůdnost,“ svěřila se žena, které hrozil trest osmnáct let za mřížemi.

„Choval se ke mně hrozně a nejen ke mně, ale i k některým svým příbuzným. Když sem se léčila s onkologickým onemocněním a byla jsem upoutaná na lůžko, málem jsem zemřela hlady,“ dodala Růženě H., jíž nakonec soud poslal na dvanáct let za mříže. Verdikt je ale nepravomocný a žena si nechala lhůtu na rozmyšlenou.

Růženin partner měl dokonce uhodit sousedku, jejíž dcera napadení již v minulosti potvrdila. Růžena H. nyní tvrdí, že jednala v afektu a vraždu neplánovala. Poté, co partnera praštila do hlavy, ji údajně nenapadlo nic jiného, než se těla zbavit. „Měli jsme kanystr s benzínem. Říkám si: Panebože, když ho zahrabu do hlíny, tak ho najdou, to je nesmysl. Musím ho spálit,“ popsala pro CNN Prima News. „Bylo to hrozné. Nesmíte si myslet, že mi to dělalo nějakou radost, to rozhodně ne,“ doplnila.