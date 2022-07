Zaměstnanci obecního úřadu měli mezi sebou dlouhodobé spory. Josefovi podle jeho vlastních slov vadilo, že kolega příliš pije. Jak postřelený muž popsal pro Deník, v osudný den ho útočník vylákal do lesa pod záminkou těžby dřeva. V momentě, kdy se Josef pustil do práce, přišel šok.

„Najednou jsem ležel na zádech, cítil jsem jako by mravenčení v nohou, ale už jsem s nimi nehýbal,“ popsala oběť webu s tím, že vůbec nechápal, co se děje. „Říkám mu: 'Něco se mi stalo' a on na to: 'Jo, já jsem tě střelil'. Mířil na mě a řekl: 'Ty už mě srát nebudeš.' V tu chvíli mi došlo, že mě chce zabít.“

Josef skončil na vozíku

Ač měl Josef vážně poraněnou míchu, nevzdal se. Nakonec se mu podařilo z telefonu, který útočníkovi vypadl, zavolat na tísňovou linku a zalehnout zbraň, aby se k ní kolega nedostal. Pak se odehrála další potyčka, ale v ten moment už naštěstí dorazila policie a agresora zadržela.

„Postřelený muž utrpěl velmi vážné zranění, byl letecky transportován do nemocnice, kde se podrobil urgentní operaci s velmi nejistou prognózou vývoje poranění,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Markéta Janovská. Útočník skončil ve vazbě a čeká na soud. Policisté ho následně obvinili z pokusu o úkladnou vraždu a hrozí mu až 20 let vězení.

Josef se nyní léčí v rehabilitačním centru a je ochrnutý. Zbytek života stráví na invalidním vozíku. Přišel tak o to, co miloval, práci v lese a s traktorem. Prozradil, že má strach o budoucnost a bojí se, aby neskončil na ulici.