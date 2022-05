Za pokus o vraždu hrozí třiatřicetiletému zastupiteli obce Vítanov 12 až 20 let vězení. Podle policejního obvinění postřelil v pátek na Chrudimsku nelegálně drženou zbraní o rok mladšího muže, který utrpěl vážná zranění. Obviněný je vyšetřován ve vazbě, uvedla to v pondělí policejní mluvčí Markéta Janovská v tiskové zprávě. Zastupitel byl pod vlivem alkoholu a údajně se vymlouval, že střílel po zvěři.

Podnapilý muž střílel poblíž jedné obce na Chrudimsku, uvedla policie. K útoku mělo dojít během toho, co dvojice společně prořezávala dříví. Původně podle ní tvrdil, že mířil na lesní zvěř. Policisté ho následně obvinili z pokusu o úkladnou vraždu.

„Motivem jeho jednání měly být dlouhodobější rozpory mezi ním a poškozeným. K činu došlo, když byli muži v zaměstnání. Postřelený muž utrpěl velmi vážné zranění, byl letecky transportován do nemocnice, kde se podrobil urgentní operaci s velmi nejistou prognózou vývoje poranění,“ uvedla Janovská.

Obviněný muž bez oprávnění držel více zbraní, policii je vydal. Dosud nebyl trestán. „Kriminalisté dali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby, čemuž dnes (v pondělí - poz. red.) soudce Okresního soudu v Chrudimi vyhověl,“ dodala Janovská.

Podle zjištění Deníku byl střelcem zastupitel města Vítanov. „Je to hrozné, co se stalo. Potřebujeme, aby pracovali a oni se pobijí,“ sdělil webu starosta obce František Navrátil. Ten uvedl, že se o střelci sice říkalo, že má problémy s alkoholem, on to na něm ovšem nikdy nepoznal. Občan, který si nepřál být jmenován Deníku řekl, že o zastupitelově problémy věděli v obci všichni.