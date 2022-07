S počátkem letních prázdnin se parta kamarádů rozhodla okořenit si nově nabytý volný čas a chopili se výroby speciálních vozítek. Na elektrické koloběžky si tři mladíci z Jihlavy připevnili velká křesla, vzali helmy a vyjeli na silnice. Vše samozřejmě nezapomněli zdokumentovat na sociální sítě, aby se svým vrstevníkům mohli pochlubit.

Teenageři nedomýšleli, co se může stát

„To, co prováděli, byla naprostá pitomost. Jedna věc je recese, druhá věc je nebezpečné chování. Vozidlo, které je takto upraveno, má samozřejmě jiné jízdní vlastnosti. Například brzdná dráha bude úplně jiná,“ uvedl pro CNN Prima News dopravní expert Roman Budský.

I když se nikomu nic nestalo, podle experta ani chlapci nedomýšleli, jak moc si mohou podobným výjezdem zavařit. „Pokud by způsobili nějakou škodu – a byli by pojištěni takzvaně na blbost – tak se mohou rozloučit s pojistným plněním. Kdyby někoho dokonce zranili nebo, nedej bože, usmrtili, škody se vyšplhají do milionů – a to by se jim v podstatě celý život strhávaly nemalé částky,“ doplnil Budský.

Policie vše prošetřuje

Celou záležitost má nyní v rukou Policie ČR. „Obsahem videozáznamu se zabýváme. Jedná se podle nás o podezření ze spáchání přestupku na úseku dopravy. Totožnost osob prověřujeme,“ uvedla pro televizi tisková mluvčí Policie ČR Vysočina Jana Kroutilová. Teenageři byli následně požádáni, aby video ze sociálních sítí odstranili a nenapodobovali je tak další jedinci.