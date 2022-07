Před osmi lety zemřeli v Afghánistánu čeští vojáci: Zabil je sebevražedný atentátník.

K hrozné události došlo ve vesnici Qalandar Khil. Ta je od letecké základny vzdálená asi pět kilometrů. Tomáš Mlýnek byl v době exploze na základně v Bagrám a byl tehdy kaplan 2. strážné roty.

Před třemi lety uvedl pro web iRozhlas, že v osudný den se nedělo nic neobvyklého a útoku nic nenasvědčovalo. „Ta atmosféra, si myslím, že je stále stejná, je to prostředí, které je svým způsobem nebezpečné. Vojáci jsou cvičeni na to, aby s tím počítali, takže si dávali dost velký pozor,“ řekl. „Ale nemyslím si, že by bylo něco extra zvláštního, co by upozorňovalo na možnost útoku,“ doplnil.

Dva dny před tragédií byla směrem na základnu z vesnice Qalandar Khil odpálena raketa. V osudný den vojáci NATO vyrazili oblast prověřit a stali se cílem sebevražedného atentátníka. Ten dojel s výbušninou na místo na kole a následně se odpálil. Kromě pěti českých vojáků zemřel ještě další voják, dva afghánští policisté a několik civilistů, včetně dětí. Několik dalších osob utrpělo zranění.

Na místě ihned zemřeli čtyři z pěti vojáků. Četař Ivo Klusák byl veterán z misí – sloužil v šesti, v Afghánistánu čtyřikrát. Vypracoval se na operátora velitelského družstva 2. výsadkové roty. Desátník Libor Ligač sloužil u chrudimského 43. výsadkového praporu pouze o tři měsíce kratší dobu. Začínal tam u minometného družstva, byl i odstřelovačem a postoupil až na střelce výsadkového družstva. Do Afghánistánu byl vyslán dvakrát.

Rotmistr David Beneš působil v armádě nejprve jako střelec, poté velitel mužstva a zástupce velitele čety u 41. mechanizovaného praporu v Žatci. Desátník Jan Šenkýř byl ke 43. praporu přeložen v dubnu 2011. V zahraniční misi byl vůbec poprvé.

Při explozi byl také vážně zraněn rotmistr Jaroslav Lieskovan. Byl převezen do střešovické nemocnice v Praze, přes veškerou snahu lékařů ovšem zemřel.

Čeští vojáci ale nenechali smrt svých druhů bez odplaty. Při náročné operaci se jim podařilo vypátrat teroristy, kteří se podíleli na přípravě útoku. Na ty pak zaútočila 601, skupina speciálních sil generála Moravce z Prostějova a jednoho z nich zlikvidovala.