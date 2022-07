Opravdu zvláštním způsobem si let z Detroitu do Denveru zpestřil jeden z pasažérů letadla amerických aerolinek. Svým spolucestujícím náhodně posílal obscénní obrázky toho, jak si užíval orální sex. Pobouření pasažéři vše hned ohlásili palubnímu personálu a chlípník měl co vysvětlovat policistům.