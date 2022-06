Kritizovala Putina a skončila nacpaná v kufru: Kráska (†23) si předpověděla vlastní smrt!

Korovin svou přítelkyni uškrtil na hotelovém pokoji v Moskvě. Kriminalistům se přiznal až rok poté. Vyšetřovatelům řekl, že tři noci spal vedle její mrtvoly, než ji umístil do nově koupeného kufru a odvezl její tělo 482 kilometrů do Lipecké oblasti. Vše měl do puntíku promyšlené. Na sociální sítě mladé krásky stále umisťoval příspěvky, aby její smrt zamaskoval.

Gretta, která nenechala nit suchou na Vladimiru Putinovi, měla před smrtí neblahé tušení. Hotelovému personálu v Moskvě si stěžovala, že ji někdo chtěl zavraždit, ale nedočkala se pomoci. Poté označila přítele Dmitrije Korovina za svého budoucího vraha a několikrát zopakovala jeho jméno. „Pamatuj si jeho jméno,“ apelovala na manažera hotelu, přičemž si celý rozhovor natáčela.

Klip pak poslala svému kamarádovi. „S Korovinem jsem se několikrát setkal, vůbec se mi nelíbil,“ uvedl na jeho adresu. „Tato osoba je nepředvídatelná, bezzásadová a nebezpečná,“ nebral si servítky. Gretta měla mít s Korovinem vleklé spory, které vyústily v ostrou hádku na hotelovém pokoji. Ta skončila tragicky.

„Obžalovaný by zadržen. Při výslechu se plně přiznal ke své vině a vysvětlil vyšetřovateli, že svou přítelkyni uškrtil v důsledku konfliktu, který vznikl z důvodu finančních neshod,“ uvedl Vyšetřovací výbor Ruské federace podle deníku Daily Mail.

Kritika Vladimira Putina

Greta se nebála kritizovat ruského prezidenta. „Putin v dětství čelil mnoha ponížením, kvůli své malé postavě se nemohl bránit. Není divu, že vstoupil do KGB,“ vysvětlovala. „Takoví lidé jsou od dětství bázliví a bojácní, bojí se hluku a tmy, cizích lidí,“ uvedla a označila ruského prezidenta za psychopata.

„Pro psychopaty je důležité neustále zažívat pocit plnosti a ostrosti života, takže milují riziko,“ Během svých kritických vyjádření dokonce předpověděla Putinovu možnou snahu vyvolat válku. Popsala to jako snahy „vytvořit větší Rusko“. Více už se ale od krásky nedovíme.