Okresní soud v Kroměříži ve čtvrtek poslal do vazby třicetiletého cizince obviněného z vraždy svého známého v Holešově na Kroměřížsku. Ve čtvrtek to sdělil soudce Zbyněk Baran. Muž podle policie v pondělí před polednem bodl nožem v areálu jedné z holešovských firem stejně starého muže, taktéž cizince. Napadený muž útok nožem nepřežil.

Pachateli, který byl po činu několik desítek minut na útěku, hrozí v případě prokázání viny a odsouzení 12 až 20 let vězení. Národnost cizinců policie nezveřejnila.

„Můžu potvrdit, že pan obviněný byl vzat do vazby,“ řekl ve čtvrtek dopoledne Baran. Soud podle něj shledal důvody vazby útěkové a předstižné. Znamená to, že podle soudu existuje nebezpečí, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Zároveň má soud obavu, že muž bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán.

Cizinec podle policie přišel na nevěru své přítelkyně a proto se rozhodl, že svého stejně starého soka, rovněž cizího státního příslušníka, zabije. „Zhrzený muž nejprve zakoupil kuchyňský nůž a poté odjel do Holešova do svého zaměstnání, kde oba cizinci pracovali. Na dvoře firmy pak stejně starého známého vyhledal a po slovní i fyzické potyčce ho bodl do břicha,“ uvedla ve středu krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Roli při incidentu podle ní sehrál také alkohol.

Napadený muž i přes veškerou snahu záchranářů na místě svým zraněním podlehl. Pachatele policie zadržela pár hodin po činu v centru Fryštáku na Zlínsku, který je od Holešova po silnici vzdálený zhruba deset kilometrů. Dopadení muže předcházela rozsáhlá policejní pátrací akce.