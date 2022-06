Odjela se studenty na školní výlet do Berlína, ale domů se už nevrátila. Učitelka (†51) z Hesenka zemřela při středečním incidentu v centru německé metropole. Poblíž Pamětního kostela císaře Viléma najel Gor H. (29) autem do davu. Krátce poté ho na místě zadrželi policisté. Útočník při zatýkání na kolemjdoucí údajně křičel, ať mu pomohou. Podle jeho sestry (31) měl vážně problémy. Sousedé ho ale popisují jako milého člověka.

Do Berlína se na výlet vypravilo čtyřiadvacet studentů střední školy se svými kantory. V hlavním městě 16 a 17letí žáci z Bad Arolsenu v Hesensku oslavovali konec zkouškového období. Prohlídka metropole se ale změnila v peklo poté, co se třída ve středu ráno vypravila do centra města.

Kolem půl jedenácté se skupina nacházela před Pamětním kostelem císaře Viléma, když se přiřítilo auto a najelo do davu. Při incidentu zemřela jednapadesátiletá učitelka, druhá utrpěla vážná zranění. Zraněno bylo i sedmnáct žáků.

Psychické problémy

V autě podle informací německých médií seděl devětadvacetiletý Gor H. původem z Arménie. Řidiče se podařilo po tragédii dopadnout. Zatčení muže natočil očitý svědek. Šofér při zatýkání prosil kolemjdoucí o pomoc.

„Prosím, pomozte,“ křičel na ně, zatímco ho odváděla policie. Sestra Gora H. uvedla, že je z činu, který spáchal její bratr, naprosto v šoku. Do davu najel jejím autem. Jednatřicetiletá žena prozradila, že Gor má mít vážné psychické problémy.

O těch mluví i berlínská prokuratura, podle níž muž trpěl paranoidní schizofrenií. Našli u něj údajně příslušné léky.

Hodný a milý člověk

Sousedé Gora H. popsali jako „malého kulatého muže“, který je vždy vřele pozdravil. Pamatují si ho jako hodného a milujícího člověka.

Nejednalo se o terorismus

Podle prokuratury se jednalo o úmyslný, ale nikoli teroristický čin. „Terorismu nenasvědčují žádné okolnosti,“ oznámila prokuratura. Muž měl u sebe plakáty týkající se Turecka, žádné písemné prohlášení ale ve voze nebylo.

Německá média uvádějí, že muž byl policii znám kvůli dřívějším prohřeškům, které ale nesouvisely s extremismem. Vyšetřovatelé prohledali i jeho byt, v němž nenašli výbušniny ani extremistické materiály.

Připomínka teroristického činu

Incident otevřel trauma z prosince 2016. Tehdy se na náměstí Breitscheidplatz, které přímo sousedí s místem středečního činu, odehrál teroristický útok.

Zahynulo při něm 12 lidí včetně jedné Češky, jeden další člověk podlehl následkům těžkých zranění loni, je tak označován jako třináctá oběť.