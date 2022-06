Policisté v Sokolově chtěli v úterý zastavit vozidlo řízené dvaatřicetiletým mužem z Chebu. Řidič však nerespektoval výzvy k zastavení a policii začal zběsile ujíždět. Nakonec porazil sloupek, vjel na chodník a naboural do plotu. Následně začal utíkat, ale vběhl do areálu policejní školy. Policisté muže zadrželi a zjistili, že byl pod vlivem drog.

Policisté v úterý předepsaným způsobem vyzvali řidiče vozu Seat k zastavení. Dvaatřicetiletý muž jim však začal místo zastavení ujíždět šíleným způsobem, kdy porušil několik předpisů a ohrozil ostatní.

„Během zběsilé jízdy měl předjíždět jiné vozidlo na přechodu pro chodce, nerespektovat několik dopravních značek, při projíždění kruhovým objezdem měl jet v protisměru a ohrožovat tak jiné účastníky silničního provozu,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Při útěku pronásledovaný vjel do slepé ulice, kde porazil sloupek a následně vjel na chodník a narazil do oploceného pozemku. Ani v tuto chvíli se však muž nevzdal a vystoupil z auta a dal se na útěk, při němž nejprve spadl a posléze vběhl do areálu Střední policejní školy v Sokolově, kde byl zadržen.

Orientační test na drogy odhalil, že řidič byl pod vlivem pervitinu a marihuany. „Policisté ze sokolovského dopravního inspektorátu ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že během zběsilé jízdy ohrožoval dvaatřicetiletý muž ostatní účastníky silničního provozu, tak může dojít k rozšíření jeho obvinění o trestný čin obecného ohrožení,“ uzavřel Kopřiva.