Nehoda se stala ve středu 1. června v brzkých ranních hodinách v okrese Levice. Čtyřicetiletá Edita se vracela z noční směny domů do obce Čata. Vezla i svého kolegu a bývalého partnera Luboše, s nímž podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň vychovávala jedno ze svých dětí. Nicméně domů se už nedostali. „Čtyřicetiletá řidička vozidla Renault Clio pravděpodobně dostala smyk, přejela do protisměru, kde se srazila s kamionem,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policejního sboru v Nitře Viktóra Borloková pro TV Joj.

Auto mělo zůstat stát na kraji cesty poblíž kamionu. Z vozidla podle fotografií z místa nehody zbyl jen vrak. Velitel zásahu Viliam Pánský uvedl, že osoby musely z auta vystříhat.

Zatím není jasné, co nehodě předcházelo. Policie provedla u řidiče kamionu dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Nicméně jak uvádí deník Plus Jeden Deň, úsek, kde k nehodě došlo, je zrádný. Policisté se případem nadále zabývají.

Z tragické smrti dvojice jsou zdrcení jejich blízcí, kteří se s nimi loučí i na sociální síti. „Navždy si odešel a já mám pocit, že spolu s tebou odešla i půlka mého srdíčka. Stále přemýšlím, jak se přes to přenesu, že si nás opustil tak brzo. Velmi tě miluju tatínku můj, neumím si tento život bez tebe představit,“ napsal Lubošův syn Tomáš s tím, že už nic nebude takové, jaké to bylo, když tu není. „Celý život budu na tebe myslet a doufat, že se na nás díváš shora a dáváš na nás pozor jako strážný andělíček,“ dodává zdrcený syn. „Jeli z noční, je to obrovské neštěstí,“ řekl pro slovenský deník Nový Čas jejich kolega. „Editka má dvě děti, dcerka má šestnáct let, syn jen dvanáct. Luboš má dceru na střední škole,“ dodal jejich známý z obce. „Edita milovala psy, chovala jezevčíky a i malovala obrazy,“ dodali její známí.