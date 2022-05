Turecký pár při rybaření požil trochu víc alkoholu. Při pohledu na molo milence napadlo zopak slavnou scénu s Leonardem DiCapriem a Kate Winsletovou. Přelezli bezpečnostní lano, aby pocítili nebezpečnou lehkost. Oba nakonec spadli do moře. Jen ženu se podařilo zachránit.

Třiadvacetiletý Furkan Ciftci a jeho přítelkyně Mine Dinarová chtěli napodobit slavnou scénu z filmu Titanic. Podnapilí dorazili na okraj přístavního mola a přelezli zábradlí. Když se konečně postavili jako slavný herecký pár, zapotáceli se a oba spadli do moře, informovals server Daily Mail.

Místní rybáři však celou noční scénu pozorovali a ihned oběma přispěchali na pomoc. Slečně se podařilo zachytit rybářského prutu a muži ji vytáhli zpátky na břeh. Její přítel však zmizel mezi vlnami a na místo musela být zavolána záchranná služba.

Zatímco ženu zdravotníci převezli kvůli menším zraněním do nemocnice, byla zahájena pátrací akce po mladíkovi, do které se zapojili hasiči a tým potápěčů. Po dvou hodinách se jim podařilo najít Ciftciho mrtvé tělo.

Poté, co se Dinarová zotavila ve státní nemocnici v Kocaeli, popsala policii, co se přesně stalo. Milenci nejprve rybařili a pak je napadlo napodobit zřejmě nejslavnější scénu z filmu Titanic, kdy Leonardo DiCaprio s Kate Winsletovou stojí na přídi lodi s roztaženýma rukama. Mladí Turci ovšem při pózování ztratili rovnováhu a spadli do vody.