Ke srážce došlo 29. dubna kolem třetí hodiny odpoledne v Liberci na křižovatce ulic Hodkovická, Vratislavická a Dr. M. Horákové. Maminka s chlapcem (11) přecházela přes přechod v době, kdy jim svítila zelená.

V tu chvíli se ale přiřítila řidička škodovky a přímo na přechodu do dítěte narazila. Policisté se domnívají, že šlo o fabii zelené nebo modré barvy. Chlapec po nárazu utrpěl bolestivé poranění žeber, nohy a v neposlední řadě i psychický šok.

„Řidička na místě nehody krátce zastavila, ale ani z něj nevystoupila a pokračovala v jízdě dál. O zdravotní stav hocha, do kterého nabourala, žádný zájem nejevila,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková. Chlapce z domova pak musela odvézt sanitka k vyšetření, stěžoval si na větší a větší bolesti.

Jelikož trpí syndromem ADHD, tak ho událost velmi psychicky zasáhla. Od nehody odmítá vycházet z domu, protože se venku necítí bezpečně. „My jsme v této souvislosti už zahájili úkony trestního řízení pro přečiny ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku,“ dodala mluvčí s tím, že řidička by měla být blondýna ve věku kolem 35 let. V autě měla mít i sedačku pro děti do deseti let. Pokud někdo řidičku z popisu poznal, měl by to ohlásit na linku 158.