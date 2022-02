Střelec

Ode dneška budete rozumnější, co se pracovního přístupu týká. Najednou si uvědomíte, že byste měli být vstřícnější a profesionálnější. Práce není holubník a legrácky do ní určitě nepatří. Atmosféru můžete odlehčit, ale nedělejte to příliš vulgárně.