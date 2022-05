Nehoda byla hlášena kolem 17:00 na 23. kilometru ve směru na Prahu. „Je to dopravní nehoda tří kamionů. Jednoho řidiče hasiči vyprošťovali a předali ho do péče záchranné službě. Ale nemělo by to být těžké zranění,“ uvedla mluvčí mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková..