Prací Dalibora Eisenreicha bylo vybírání peněz od lidí, kteří někomu dlužili. Dělal to denně, jezdil při tom ve svém černém mercedesu a byl ověšený zlatými řetízky nebo prstýnky. Před více jak 15 lety ale záhadně zmizel. Kriminalista si myslí, že se stal obětí trestného činu. Policisté měli i dva podezřelé, ti ale zmizeli za hranicemi daleko od České republiky.

Už je to více jak patnáct let a po Daliborovi Eisenereichovi stále není žádná stopa. Ještě před tím, než 15. června 2006 záhadně zmizel, se ve Větřní a okolí živil jako výběrčí splátek a jako poskytoval půjček.

Svou práci dával na odiv, jezdil v černém mercedesu a nosil zlaté šperky. Dojmem proto působil jako takový menší mafián. Jenže pak přišel zkrat. Zničehonic zmizel, zůstalo po něm jen černé luxusní auto zaparkované v obci u lesa.

Po Daliborovi pátrali desítky policistů a kriminalistů Jihočeského kraje, prošli lesy, prohledali rybník, ale nic je na stopu nepřivedli. Po dvou letech si případ převzal kriminalista Peter Tousecký. „Již v té době jsem nabil dojmu, že Dalibor Eisenreich zmizel za pomocí třetí osoby. Takže na něm byl a mohl být spáchán trestný čin,“ řekl v pořadu Na Stopě policista. Podle něj se na tom podepsalo hlavně jeho zaměstnání. Měl kolem 300 klientů.

Často u sebe měl i velkou hotovost, kolem 80 až 100 tisíc korun. Kriminalisté v okolí obce dokonce i kopali. Dokonce i na hřbitově. „Měli jsme i jeden poznatek, že by mohl být ukryt i ve starém hrobu na hřbitově. Proto došlo i k exhumaci hrobního místa,“ dodává Tousecký.

Měli podezřelé

Podle pořadu Na Stopě byl mezi obyvateli města Větřní někdo, kdo o zmizení Dalibora něco věděl, ale nechal si to pro sebe. Policisté dokonce měli i dva podezřelé, neměli ale dostatek důkazů na to, aby proti nim mohli jakkoliv zakročit.

Počítali i s tím, že by se na zmizení Dalibora podílel někdo z jeho klientů. Podle kriminalisty si dva podezřelí chvíli po zmizení začali vyřizovat cestovní doklady ve zkrácené formě, což bylo podezřelé. „Jeden z nich nám odletěl do Střední Ameriky, konkrétně do Ekvádoru. Po 14 dnech byl ale vrácen zpět,“ doplňuje s tím, že ani tak neměli dostatek důkazů.

Tento možný pachatel je společně se svým dalším spolupachatelem podle Touseckého už několik let v Americe. Opuštěné auto bylo navíc v bezprostřední domu jednoho z nich, mohl tak celou akci policistů sledovat přímo z okna.

Policie případně jakékoliv nové informace o zmizení Eisenreicha přijme na lince 158.