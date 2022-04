Na pět let do vězení poslal ve čtvrtek soud ve Vídni 31letého muže, který ve snaze umožnit své přítelkyni život v přepychu přepadl banku a odnesl z ní 240.500 eur (5,88 milionu korun). O případu bezúhonného řemeslníka, který se z lásky stal lupičem, informovala agentura APA.

Novou přítelkyni tento muž poznal koncem roku 2020. Vzhledem k tomu, že se mu předešlý vztah rozpadl kvůli jeho finančním problémům, předstíral před novou vyvolenou, že je bohatý. Uvedl, že skoro nechodil do práce, aby se o ni mohl starat, přinášel jí dárky. „To ji činilo šťastnou,“ vypověděl muž, který si na živobytí vydělával čištěním aut.

Peníze si půjčoval u babičky, zadlužil se u bank. Pustil se dokonce do obchodování s kokainem, celkem prodal 150 až 200 gramů této drogy. Zisk byl ale příliš malý na to, aby naplnil touhy jeho přítelkyně. Prostředky na to si naplánoval opatřit v jedné z vídeňských poboček banky BKS, kterou si předem obhlédl. „Promiňte, musím to teď udělat," oznámil zaměstnancům banky při přepadaní, kdy do pobočky přišel s legálně drženou zbraní. Jedna z pracovnic mu otevřela trezor a on si vzal peníze.

Ihned po činu si muž v koupil hodinky značky Rolex a v následujících dnech vzal přítelkyni na „nákupní turné" po obchodech luxusních značek, jako je Louis Vuitton nebo Chanel. Policie ho dopadla o čtyři týdny později díky záznamům z bezpečnostní kamery v bance. Do té doby pár stihl utratit 170.000 eur, zbývajících 70.000 ukryl muž ve sklepě. Kvůli zatčení nestihli odjet do Karibiku.

„Zatčení pro mě bylo jako vysvobození," přiznal odsouzený. Jeho lži ho prý přerostly. „Dostal jsem se do tunelu a jednoduše jsem se v něm ztratil," dodal.

Proti rozsudku se žádná ze stran neodvolala, je proto pravomocný.