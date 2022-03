Tragédie u Manětína na Plzeňsku: Řidič zemřel po nárazu do mostku - ilustrace (Autor: HZS Ústeckého kraje )

Havárie se stala po 19:00. Osobní auto jelo ve směru od obce Vladměřice na Manětín.

„Při projíždění pravotočivé zatáčky vyjel vůz do protisměru, následně přejel do silničního příkopu, kde narazil do betonového mostku,“ uvedla mluvčí. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara auto celé hořelo, u požáru zasahovaly dvě jednotky hasičů.

Na místě jsou policisté, silnice druhé třídy II/201 je uzavřena.