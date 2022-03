Závěrem února došlo prostřednictvím Deníku N k medializaci případu údajného sexuálního obtěžování na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Deníku N studentky Katedry divadelní vědy poskytly výpovědi, z nichž vyplývá, že se je pedagog Petr Christov snažil kontaktovat prostřednictvím sociální sítě Instagram. Jedné z mladých žen měl dokonce napsat ještě v době, kdy teprve navštěvovala střední školu. Christov ji údajně informoval o přijetí na obor dříve, než se o tom dozvěděla oficiální cestou.

Podle informací Deníku N měl Christov později studentky zvát na schůzky do kaváren pod záminkou konzultací. Jedna z žen uvedla, že se ji pedagog pokusil líbat už na první schůzce, čemuž se ubránila. Tehdy jí bylo 19 let. Christova to prý nijak neodradilo a následně jí napsal zprávu. Studentka sdělila, že s pedagogem měla několik měsíců intimní poměr. Během té doby ji Christov podle jejího vyjádření často systematicky ponižoval.

„Šli jsme dopoledne do kina, protože jsme neměli kam jinam jít. Byli jsme v sále sami. Tehdy jsem se dost vyděsila. Při orálním sexu mě přidusil tak silně, že se mi v tramvaji vybarvily modré podlitiny pod očima. Snažila jsem se ho bouchat rukama, ale na to on nereagoval,“ uvedla a doplnila, že dodnes kvůli událostem, které se staly před lety, navštěvuje terapeuta.

Odešly ze školy

Z dalších výpovědí vyplývá, že se pedagog snažil se studentkami o fyzický kontakt a psal jim nevhodné komplimenty. Jedna z mladých žen uvedla, že poté, co Christova odmítla a přestala mu odepisovat, se jí měl v hodinách mstít. K ponižování ze strany pedagoga přímo při výuce mělo docházet i v jiných případech. Některé studentky měly dokonce kvůli chování Christova školu opustit.

Než však došlo k medializaci a odhalení případu, trvalo to velmi dlouho. Zřejmě by k tomu ani nedošlo, nebýt studenta Tomáše B. Tomu se totiž kolegyně z katedry se svými špatnými zkušenostmi s pedagogem svěřily a on se pokusil najít cestu, jak by bylo možné vše řešit. Nešlo o lehkou situaci.

Tomáš se Blesku svěřil, že spolu s dotyčnými kolegyněmi netušili, jak bude vedení školy k věci přistupovat, ani komu z pedagogů se svěřit. „V tomto případě pro mě bylo těžké určit, jaké vztahy mezi sebou pedagogové mají. Jestli by se za docenta Christova nepostavili a zda bychom my, jakožto stále studující na katedře, z toho neměli jen problémy,“ sdělil student. Doplnil, že se později s celým problémem svěřil doktorce Sarkissian. „Věřil jsem, že to pochopí, a taky že ano. V celém procesu byla klíčová opatrnost a intuice.“

Doktorka Sarkissian společně s Tomášem vyslechla studentky a nahrála jejich výpovědi a o kauze informovala vedení katedry. Vedení fakulty se následně postavilo na stranu studentek a ohledně kauzy jedná transparentně. Christov byl stažen z výuky. Dohodu o odchodu z fakulty odmítl a stejně tak podle Deníku N. odmítá, že by z jeho strany docházelo k jakémukoli nevhodnému a nekonsensuálnímu jednání.

Bez medializace to zatím nejde

„Tento týden jsem podala podnět k etické komisi FF UK, další kroky v této věci jsou v její gesci. Zároveň pro členy katedry divadelní vědy a studenty oboru divadelní věda zajišťujeme externího odborníka na krizovou intervenci,“ sdělila Blesku děkanka fakulty Eva Lehečková. Ta zároveň doplnila, že již na fakultě podnikají další systémové kroky, aby tam bylo bezpečnější pracovní a studijní prostředí.

„Transparentnost a ochota medializovat je klíčová. Kdyby se o tom nemluvilo nahlas, vyřešilo by se toho příliš málo. Predátoři by sice mohli být vyloučeni z univerzity, ale pouze se přesunuli na jinou školu, mohli by se navíc mstít obětem a lidem zapojeným do procesu. Víme o případech, kde se to děje,“ řekl k jednání univerzity Tomáš B. Štěstí podle něj bylo, že škola k problému přistoupila takovýmto způsobem.

Celá kauza také podnítila vznik Iniciativy Nahlas, jež zveřejnila otevřený dopis, v němž žádá, aby došlo na univerzitě k určitým systémovým změnám. Výzvu v současné době podepsalo více než 300 lidí. Jak Blesku sdělila jedna ze zakladatelek iniciativy Anna S., v současné době není možné podobné případy řešit bez medializace, takzvaně za zavřenými dveřmi. „Pro nás samotné byl zásadní i případ Dominika Feriho, na němž se poprvé ukázalo, že predátorské jednání nemusí těm, kdo se ho dopouští, procházet donekonečna. Bylo by skvělé, kdyby i případ docenta Christova inspiroval lidi z dalších univerzit k tomu, aby nemlčeli, když jsou podobného jednání svědky, nebo účastníky,“ doplnila.

Děkanka Lehečková i Iniciativa Nahlas Blesku potvrdily, že mezi oběma stranami, fakultou i iniciativou, již v současné době probíhá dialog.