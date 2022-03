Podle obžaloby Francesco F. (46) zabil svou partnerku Zdeňku K. (†41) v únoru 2020 poté, co se ošklivě pohádali ve městečku Sorso. Žena před ním uprchla se svými dvěma dcerami do blízkého baru, kde ji však expřítel dostihnul a pobodal kuchyňským nožem, údajně před zraky jejich malých dcerek. Poraněnou ženu pak naložil spolu s dcerkami do auta a odvezl je do několik desítek kilometrů vzdálené obce. Ženu opustil před domem místního lékaře, přivolaní záchranáři ale Češce již nedokázali pomoci.

Pomohl tip svědka

Jak již Blesk.cz napsal v minulosti, dopadení obžalovaného bylo dramatické. Po dlouhé honičce se policii povedlo Francesca F. zpacifikovat až na parkovišti u supermarketu v Sassari. K dopadení přispěl i telefonát od svědka, který měl údajně hrůzný čin a pobodanou Zdeňku vidět.

Obžalovaný se odvolá

Podle italského listu Corriere della Sera měl obžalovaný soudní zákaz se ke své bývalé přítelkyni přibližovat a poblémy se zákonem měl souzený muž už v minulosti.

Šestačtyřicetiletý muž svou vinu v úterý před soudem odmítl. Tvrdil, že žena se poranila při hádce sama a on ji jen dovezl k lékaři. „Francesco F. miloval Zdeňku a nikdy by jí neublížil,“ řekl jeho advokát Lorenzo Galisai, podle kterého se během procesu ukázalo mnoho nesrovnalostí. Po písemném vyhotovení rozsudku se proti němu chce souzený muž odvolat.