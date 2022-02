Walesem stále rezonuje strašlivá vražda malého Logana Mwangiho ze srpna loňského roku. Toho měl ubít k smrti jeho otčím společně s matkou a teprve čtrnáctiletým chlapcem. Právě tomu ale jako by vzpomínka na nelidský zločin přinášela potěšení. „Miluji bít děti do hlavy, je to vzrušující,“ měl si zpívat krátce po zadržení.

Zpívat píseň měla zaslechnout chlapce sociální pracovnice jen dva týdny poté, co byl zadržen v souvislosti s vraždou chlapce, který byl vytažen z řeky se strašlivými zraněními. „Miluji děti, skutečně je miluji, miluji je mlátit pěstí do hlavy, je to vzrušující,“ měl podle prokurátorky Caroliny Reesové obviněný hoch zpívat. Frázi prý několikrát zopakoval.

Chlapec bude mít policistům co vysvětlovat. „Rozhodně to neprokazuje žádný smutek nebo lítost nad tím, že ten chlapeček zemřel,“ dodala Reesová. Logan si musel vytrpět hodně. Po neuvěřitelně brutálním mlácení ho pachatelé odhodili jako kus odpadku do řeky.

Logan byl tak zbitý, že měl dokonce pohmožděný jazyk. Ještě horší je, že po drastickém útoku byl několik hodin naživu i přes roztržená játra a střeva. Jak matka, tak otčím a „chlapec zpěvák“ už jsou naštěstí v rukou zákona, uvedl deník New York Post.

Jak již dříve deník Blesk informoval, „Obžaloba tvrdí, že Logan zemřel v důsledku brutálního a trvalého útoku na něj, ke kterému došlo uvnitř domu,“ sdělila dále státní zástupkyně Reesová. Loganův otčím společně se čtrnáctiletým chlapcem byli totiž vidět na kamerách poblíž domu, jak vynášejí bezvládné dětské tělo. Podle záznamů kamer pokračovala dvojice směrem k řece, kde byl Logan později nalezen. V domě se navíc svítilo, takže soud předpokládá, že matka Angharad byla vzhůru a věděla o tom, že je její syn po smrti.

Všichni jsou tři jsou obviněni z vraždy malého Logana, přemístění těla k řece poblíž Pandy Park, sundání zakrváceného oblečení a nahlášení falešné pohřešované osoby na policii. Všichni tři vinu na chlapcově smrti odmítají. Verdikt nad obžalovanými vynese soud v následujících týdnech.