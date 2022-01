V pondělí kolem půl šesté večer došlo v Mladé Boleslavi k loupežnému přepadení. Maskovaný muž se zbraní vešel do banky v Máchově ulici a odnesl si odtud větší obnos peněz. Lupiče policie stále nevypátrala, zveřejnila však nové kamerové záznamy. Na nich je vidět žena v bílém kabátě, kterou kriminalisté hledají jako svědkyni.

Hledaný pachatel je podle mluvčí policistů Barbory Schneeweissové ve věku mezi 30 a 40 lety, je vysoký asi 180 centimetrů a hovořil plynně česky. Během přepadení měl na sobě černou kuklu, šedivou pláštěnku a černé kalhoty.

„Tam krátce před 17:30 odpoledne vešel na pobočku banky muž ozbrojený krátkou střelnou zbraní a pod touto pohrůžkou vyžadoval po pracovnici banky vydání finanční hotovosti,“ sdělila mluvčí. „Po vydání vyššího obnosu peněz z místa utekl a naštěstí nikoho nezranil,“ doplnila.

Po zloději začali kriminalisté ihned intenzivně pátrat, byli využiti i služební psi. Zatím ovšem bezúspěšně.

Svědkyně v bílem kabátu

Policisté proto požádali o pomoc veřejnost a dali k dispozici kamerové záznamy přepadení. Důrazně však varovali, aby se lidé nesnažili pachatele sami zadržet, protože může být nebezpečný. Hledají také řidiče, kteří mají v autě palubní kameru a v uvedenou dobu projížděli v okolí.

Důležitá může být také svědkyně, která je vidět na druhém zveřejněném záznamu. „Poté co muž z banky utekl, běžel směrem od ulice Palackého do ulice Krátká s č.p. 903, kde se málem v 17:28 hod. srazil s ženou v bílém kabátě,“ uvedla Schneeweissová. „Její svědectví by nám mohlo pomoci, proto žádáme tuto ženu, aby se policistům ozvala a poskytla jim případné informace,“ dodala.