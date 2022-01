Elitní tým kriminalistů z týmu Tempus obvinil tři muže z vraždy z roku 2011. Podle vyšetřovatelů měla trojice na Karlovarsku zabít jistého Antonína (†33). Před 10 lety bylo v lese nalezeno ohořelé tělo muže, na jehož smrti měla jednoznačně podíl další osoby. Policii se nepodařilo podezřelé dopadnout, Tempus však v tomto případě slaví úspěch. Honzu, Honzu a Romana poslal soud do vazby. Všichni měli problémy se zákonem, jeden z nich se dokonce před půl rokem vrátil z vězení!

Dvě minuty po desáté hodině dopoledne vchází do jednací síně okresního soudu v Karlových Varech první obviněný. Doprovází ho trojice kriminalistů, do místnosti vstupuje beze slov, podporuje ho ale přítomná rodina. Co se děje za zavřenými dveřmi nevíme, jednání s prvním z trojice obviněných ale trvá více jak šedesát minut. Při odchodu si obličej zakrýval papírem.

Netrvá dlouho a kriminalisté už vedou dalšího spoutaného muže. „Péťo, drž se,” vzkazuje svalnatému muži žena, který vchází jako druhý do soudní síně a se stejnými slovy se přidal i přítomný muž. Přítomné to dost zasáhlo, několik žen začalo poté brečet. Po více jak hodinovém jednání vychází z místnosti poměrně mladý muž v modré bundě a v rychlosti řekne: „Bory, bory.“ Zřejmě tím myslel Věznici Plzeň, které se přezdívá Bory.

Třetího a zároveň posledního obviněného přivedla eskorta kriminalistů patnáct minut po třinácté hodině. Mezi nimi i šéf útvaru Tempus Radek Šmejda. „Honzo, držíme palce,“ vzkazují obviněnému z vraždy netrpělivě vyčkávající příbuzní. Muž v hnědé bundě pak s ledovým klidem odpoví: „Ahoj,“ a zmizí za zavřenými dveřmi. Když vychází, rodině na otázku kam jde, odpoví: „Na Bory.“ Obratem mu vzkázali, že mu drží palce.

Každý z trojice měl v minulosti oplétačky se zákonem a jeden z nich se před půl rokem vrátil z kriminálu, kde si odpykával trest za těžké ublížená na zdraví. Jedním z obviněných je majitel známé karlovarské diskotéky. Celé jednání trvalo dohromady čtyři a půl hodin, policisté každého přivedli zvlášť. Zřejmě proto, aby u soudu nevypovídali proti sobě.

„Soud na všechny tři uvalil vazbu, jsou obviněni z trestného činu vražda. K činu došlo v roce 2011," řekl Blesku mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.

Ohořelé tělo našli v lese

Na začátku října roku 2011 našel lesník mezi obcemi Hlinky a Přílezy na Karlovarsku tělo zavražděného muže, které bylo zároveň ohořelé. Policie případ vyšetřovala, vraha ale nedopadla a brutální čin odložila. „Ještě se z něj kouřilo. Zaklíněný byl mezi kládami hned u cesty. Nebyl to moc hezký pohled,“ svěřil se před lety Blesku lesník.

Po 10 letech vraždu začal vyšetřovat tým Tempus. Kriminalisté z tohoto útvaru se zabývají pomníčky - nevyřešenými případy, zejména vraždami. Náročné a dlouhé vyšetřování nakonec přineslo ovoce. Začátkem týdne v lednu letošního roku policisté z Tempusu obvinili tři muže z vraždy. Na vyšetřování se podílelo téměř celé oddělení.

Policie tehdy nařídila i soudní pitvu, která odhalila, že muž zemřel násilnou smrtí. „Jde o muže (33) z Karlových Varů. Pitva ukázala, že byl zavražděn,“ uvedla tehdy mluvčí policie Andrea Pomichalová. Podle dřívějších informací se zavražděný jmenoval Antonín a pracoval jako vyhazovač v klubech.

Vznikli v roce 2013

V roce 2013 nechal tehdejší policejní prezident zřídit speciální útvar Tempus. Jeho úkolem je vyšetřování případů, které se jejich kolegům nepodařilo objasnit. Jejich výhodou je, že mají modernější technologie, které v době spáchání vraždy kriminálka neměla.

Útvar v minulosti vyšetřoval například záhadné zmizení matky čtyř dětí Jany Paurové ze Slavětína na Lounsku. Podařila se jim objasnit i brutální vražda barmana z Otrokovic, ke které došlo v roce 2001. Na základě nových skutečností byl pak vrah odsouzen k 17 letům vězení. Pomohla výpověď korunního svědka nebo i nové technické vybavení. Často strážcům zákona ale do karet nehraje fakt, že vražda je po 20 letech promlčená, pokud se pachatele po uplynutí této doby podaří dopadnout, tak už nemůže být odsouzen. Naopak mučení nebo genocida jsou věci nepromlčitelné.

