Dcery Lenka a Miriam v roce 2018 oplakaly a pohřbily svého tatínka Jozefa Pencáka (66). Jejich tatínek se však po letech objevil živý ve vinohradské nemocnici. Před lety mu prý ukradli občanku. Kriminalisté tak pátrají po identitě muže, kterého rodina pochovala do své hrobky. Ačkoliv orgány muže byly poskytnuty k dárcovství a ostatky zpopelněny, pomoci by prý mohla analýza DNA!

Obrovský šok před několika týdny zažily sestry Miriam a Lenka ze Slovenska, které se dozvěděly, že jejich otec Jozef Pencák, o němž si myslely, že je dlouhá léta mrtvý, leží ve vinohradské nemocnici. V roce 2018 svého otce, s nímž se nevídaly, nechaly zpopelnit a pohřbily ho do rodinné hrobky. Bylo jim řečeno, že tělo skončilo v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Myslely si, že jejich otec zemřel v Nemocnici Na Františku, kde byl hospitalizován s diagnózou mozkové smrti.

Po jeho smrti byly jeho orgány využity na transplantaci. V pohřební službě sestrám doporučili, aby se na tělo nedívaly. „Nedoporučili nám se na něj podívat. Ať si ho prý zapamatujeme, jak jsme ho znaly. Všechno nám pracovnice pohřební služby odsouhlasila, jizvy, znaménka, že ano, že je to on,“ uvedla pro TV Nova Lenka s tím, že jim ukázali kopii občanky a tatínka nechali zpopelnit.

Nicméně jejich skutečný tatínek, který netušil, že je oficiálně prohlášený za mrtvého, se dozvěděl o své smrti, až když se dostal do nemocnice. Se zlomeným krčkem leží v léčbě dlouhodobě nemocných. „Byl jsem v šoku,“ prohlásil v rozhovoru pro výše zmíněnou televizi. Policejní mluvčí Jan Daněk uvedl, že neexistuje žádný záznam, že by Pencák krádež občanky hlásil.

Podle informací televize TV Markíza existuje způsob, jak zjistit, kdo v rodinném hrobě v Košicích spočinul, a to díky odebraným orgánů a popelu z urny, z nichž lze zjistit DNA. Vzorky by měli odebrat lékaři a experti následně určit profil DNA, díky němuž by šlo zjistit totožnost neznámého muže.

