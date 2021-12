Na případ, který doslova šokoval celou Itálii, upozornila ve své reportáži televizní stanice Lelene. Na tu se přitom obrátila přímo pacientka doktora Giovanniho Miniella, které přišly jeho praktiky přinejmenším podivné. Lékař ji totiž provedl test, na virovou infekci HPV, která způsobuje rakovinu děložního čípku s negativním výsledkem, který rázem zpochybnil.

Šedesátiletý lékař pacientce zkusil namluvit, že test nemusí být průkazný, a že pochybuje a výsledku. Uvedl také, že řešením by mohl být sex s člověkem očkovaným proti HPV, čímž myslel sebe. Mimo jiné se chlubil i tím, že už zachránil celou řadu jiných pacientek. „Řekl, že mě dokáže dekontaminovat,“ popsala pacientka v reportáži.

Díky odvaze mladé ženy ovšem nad „doktorem kouzelnou flétnou,“ jak muži v Itálii přezdívají, spadla klec. Televize si na něj totiž připravila promyšlenou past, když nechala pacientku, aby souhlasila s „léčbou“ a vylákala Miniella na hotelový pokoj, kde mělo ke všemu dojít.

Lékař pak skutečně do hotelu dorazil a na skryté kameře je jasně vidět i slyšet, jak pacientku dále přesvědčoval o tom, že tato léčba skutečně funguje. O svém penisu přitom hovoří jako o „kouzelné flétně“ nebo o „Padre Piovi penisů“. Přirovnání k slavnému mnichovi, který žil ve 20. století a proslul léčitelstvím, přitom působí obzvláště bizarně.

Televizní štáb nakonec do místnosti vtrhl v momentě, kdy se lékař svlékl do spodního prádla a lehl si na postel, přičemž se ještě předtím snažil pacientku líbat či ji osahávat. Televizní reportérka se ho na pokoji snažila zeptat, proč svým klientkám lže, ale on stále tvrdil, že je ve své léčbě velice úspěšný.

Ženy prý ke styku nikdy nenutil. V souvislosti s odvysíláním reportáže se televizi ozvalo přibližně dalších 15 žen, které lékař údajně také „léčil“ sexem. Případem se už začala v Itálii zabývat policie. Gynekolog přitom stále trvá na tom, že nic neprovedl.

VIDEO: Jan Cimický je obviněn ze sexuálního napadení