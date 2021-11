Konflikt vzniklý z rozpadu bývalých států Jugoslávie začátkem 90. let ochromil celou Evropu. Válka na Balkáně se zvrhla v etnicky motivované masové vraždění, jehož byl svědkem i český kriminalista Vladimír Dzuro. Policista, který pracoval u kriminální policie a pak přešel k Interpolu, se vydal do válkou zmítané Jugoslávie dobrovolně. Do Sarajeva byl vyslán v roce 1994 jako příslušník mírových sil OSN UNPROFOR. V pořadu Pod Lupou uvedl, že předtím, než nasedl do letadla a odletěl na Balkán, sledoval válečné dění pouze v televizi a na brutalitu, kterou následně spatřil na vlastní oči, nebyl vůbec připravený. „Asi bylo dobře, že jsem nevěděl, do čeho jdu,“ uvedl ve výše zmíněném pořadu s tím, že kdyby býval věděl, co ho čeká, nejspíš by tam vůbec nejezdil.

Evakuace

Jakožto příslušník mírových sil strávil v bývalé Jugoslávii rok a v roce 1995 se stal vyšetřovatelem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Funkci vykonával dlouhých devět let a vyšetřovatel masové popravy a další válečné zločiny, které se odehrály během válek na Balkáně. Vyšetřoval i masakr na farmě na Ovčare nacházející se poblíž města Vukovar, které zůstaly po válečných bojích zcela zničené.

„V Záhřebu došlo k dohodě mezi Jugoslávskou armádou, chorvatskou vládou a Červeným křížem, že ti civilisté a bránitelé, kteří složili zbraně, budou evakuováni,“ popsal začátek masakru. Všichni však evakuováni nebyli. „Konvoj na evakuaci přijížděl do nemocnice, kde se sešlo několik tisíc lidí a důstojník kontrašpionáže jugoslávské armády major Šljivančanin zastavil ten konvoj na mostě přes řeku Vuku,“ uvedl s tím, že konvoj byl zastaven pod záminkou, že chtěli odvézt až 300 lidí, kteří se neměli dostat na seznam Červeného kříže.

Masakr na farmě

Následně asi 265 lidí převezli na prasečí farmu na Ovčare. „Bili je celé odpoledne a pak je dali do hangáru, který byl původně pro zemědělské stroje, které odstranili, aby tam byl prostor,“ řekl s tím, že jugoslávská armáda se z farmy stáhla a zajatce předala do rukou srbské paravojenské jednotky, která je všechny pobila. Dzuro byl přítomen u exhumace masového hrobu, kde našli až 200 těl. Exhumace trvala podle Dzura neuvěřitelných sedm týdnů a těla byla vrácena rodinám. Hrob s dalšími pětašedesáti lidmi se nikdy nenašel.

Operace Květinka

Vyšetřování je zavedlo až k starostovi Vukovaru Slavku Dokmanoviči, který měl být za masakr na farmě spoluodpovědný. Bývalého starostu a válečného zločince se podařilo zatknout při tajné operaci Květinka. Dokmanovič se skrýval v Srbsku a vyšetřovatelé ho museli vylákat na území UNTAES, tedy na území pod správou OSN. Na zatýkání Dokmanoviče byla vytvořená speciální jednotka GROM, které se nakonec podařilo Dokmanoviče zadržet a poté, co mu byla nasazena pouta, přišel Dzuro jako představitel Haagu. „Pane Dokmanoviči, jmenuji se Vladimír Dzuro, jsem vyšetřovatel Úřadu prokurátora Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Jste obviněn a vaše jméno se nachází na zatýkací listině vydané tribunálem,“ zavzpomínal na slova vyřčená při zatýkání pro idnes.cz. Rozsudek si už ale válečný zločinec nevyslechl. V cele haagského vězení spáchal sebevraždu.

Bývalý český policista na Balkáně strávil deset let života. Odjel v roce 2006 a od té doby tam nebyl. Až letos se vydal na místa, kde byl svědkem nejhorších válečných zločinů od konce druhé světové války. Navštívil dokonce i místo, kde našel dvě stovky těl pohřbených na farmě.

