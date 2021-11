Podnikatel a zakladatel výzkumné společnosti Medidata Solutions Glen de Vries zemřel ve čtvrtek při havárii malého letadla. Glen byl jedním ze členů posádky kosmické lodi New Shepard, která 13. října vylétla do vesmíru, kde strávila několik minut. Tohoto vesmírného dobrodružství se zúčastnil také slavný herec William Shatner.

Podle Sky News zemřel de Vries ve čtvrtek při nehodě malého jednomotorového letadla v New Jersey v USA. To se mělo zřítit do zalesněné oblasti Hampton Township. Trosky havarovaného letounu byly nalezeny asi hodinu po havárii, uvnitř zahynuli dva lidé. Kromě podnikatele zemřel také čtyřiapadesátiletý Thomas P. Fischer, zakladatel pilotní školy a letecký instruktor.

Glen de Vries se dostal do povědomí veřejnosti minulý měsíc. Společně s několika dalšími lidmi byl totiž na palubě kosmické lodi New Shepard od společnosti Blue Origin, která patří miliardáři Jeffu Bezosovi. Dalším členem posádky byl slavný herec William Shatner, kterého většina lidí zná především jako kapitána Jamese T. Kirka ze sci-fi seriálu Star Trek.

Nečekaná smrt podnikatele zasáhla mnoho lidí. „Jeho vášeň pro letectví, charitativní činnost i oddanost práci byli skutečně obdivuhodné,“ uvedla společnost Blue Origin a dodala, že jsou zprávou skutečně zarmouceni.

K neštěstí se vyjádřila také partnerka Jeffa Bezose Lauren Sanchez. Ta napsala, že smrt Glena de Vriese je bolestnou ztrátou a popsala, jak jeho i jeho manželku měla čest minulý měsíc poznat.